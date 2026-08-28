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Nusaybin'de Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı

Nusaybin'de Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin ilçesinde motosikletli polis timleri Yunusların cadde ve sokaklarda gece gündüz görev yapmaya başladığını duyurdu. Açıklamada, 'Her devriye bir güven, her müdahale bir huzur, her görev vatandaşımıza verilmiş bir sözdür' denilerek, kentin her köşesinde huzur ve güven için 7 gün 24 saat görevde olunacağı vurgulandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin ilçesinde motosikletli polis timlerinin görev yapmaya başladığını duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, motosikletli polis timleri Yunusların Nusaybin'in cadde ve sokaklarında gece gündüz demeden görev başında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Her devriye bir güven, her müdahale bir huzur, her görev vatandaşımıza verilmiş bir sözdür" ifadesine yer verildi.

Açıklamada kentin her köşesinde huzur, her sokağında güven için 7 gün 24 saat görev başında olunduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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