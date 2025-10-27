Haberler

Nusaybin'de Yanmış Cesedin Sırrı Üç Anahtar ile Çözüldü

Nusaybin'de Yanmış Cesedin Sırrı Üç Anahtar ile Çözüldü
Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada bulunan yanmış erkek cesedinin kimliği, olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde belirlendi. Cesedin, 3 Haziran'da kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yanmış erkek cesedinin sırrı, jandarma ekiplerinin olay yerinde bulduğu 3 anahtar ile çözüldü. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle ulaşılan 14 şüphenden 3'ü tutuklandı.

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu. Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziranda kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edilirken, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. - MARDİN

