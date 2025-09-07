Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil ile plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN