Haberler

Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafikte 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil ile plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' kararı çıkabilir

AK Partili isim yarını işaret etti: Sürpriz bir isim görevden alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı

Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.