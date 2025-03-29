Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı, 5 Tutuklama

Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı, 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 25 Mart'ta çıkan bir silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 20 kişiden 5'i tutuklandı.

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesinde 25 Mart günü akşam saatlerinde iddiaya göre, kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.