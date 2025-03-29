Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı, 5 Tutuklama

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 20 kişiden 5'i tutuklandı.

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesinde 25 Mart günü akşam saatlerinde iddiaya göre, kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN