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Nusaybin'de Otomobil Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nusaybin'de Otomobil Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil uçuruma düşerek kaza yaptı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dara Mahallesi mevkiinde plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Halim Kaya hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Halim Kaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, ağır yaralanan diğer kişi, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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