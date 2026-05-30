Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beyazsu mevkisinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

