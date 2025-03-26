Nusaybin'de Kız Ve Şantaj Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 7 gözaltı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin ilçesinde Kışla Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı.