Mardin'de iki tır çarpıştı: 2 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Olayda her iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Nusaybin-Cizre kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırlardan biri devrildi. Kazada her 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa