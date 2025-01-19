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Nusaybin'de İki Otomobil Çarpıştı, Can Kaybı Yok

Nusaybin'de İki Otomobil Çarpıştı, Can Kaybı Yok
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Ölen veya yaralanan kimse yokken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Nusaybin ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve markaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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