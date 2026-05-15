Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çatalözü Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı