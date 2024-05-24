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Nusaybin'de güvenlik korucusu cinayeti: 2 şüpheli tutuklandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik korucusu Engin Aslan'ın cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik korucusu cinayetinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,16 Mayıs'ta kayıp bildirimi yapılan, 18 Mayıs'ta Çağlar Mahallesi'nde bir evde başından ve karnından 5 kurşunla vurulmuş halde cesedi bulunan güvenlik korucusu Engin Aslan cinayetinde 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarma ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A., N.D., A.K.,B.B.,A.A. ve D.G.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Korucusu Nusaybin Mardin Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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