Nusaybin'de güvenlik korucusu cinayeti: 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik korucusu cinayetinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,16 Mayıs'ta kayıp bildirimi yapılan, 18 Mayıs'ta Çağlar Mahallesi'nde bir evde başından ve karnından 5 kurşunla vurulmuş halde cesedi bulunan güvenlik korucusu Engin Aslan cinayetinde 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarma ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A., N.D., A.K.,B.B.,A.A. ve D.G.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN