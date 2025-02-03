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Nusaybin'de Ev Yangını: 3 Kişi Komşuların Yardımıyla Kurtarıldı

Nusaybin'de Ev Yangını: 3 Kişi Komşuların Yardımıyla Kurtarıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrikli soba kaynaklı çıkan yangında evde mahsur kalan 3 kişi, komşularının yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ev yangınında mahsur kalan 3 kişi, komşularının yardımıyla tahliye edildi.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Önder Caddesi'nde bir binada elektrikli sobasından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evde mahsur kalan 3 kişi, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken evde maddi hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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