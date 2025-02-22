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Nusaybin'de Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 36 yaşındaki Uğur Turan evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Turan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilkent Mahallesinde Uğur Turan (36), henüz bilinmeyen bir nedenle evinde elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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