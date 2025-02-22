Nusaybin'de Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilkent Mahallesinde Uğur Turan (36), henüz bilinmeyen bir nedenle evinde elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MARDİN