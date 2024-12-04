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Nusaybin'de El Freni Unutulan Araç Facianın Eşiğinden Döndü

Nusaybin'de El Freni Unutulan Araç Facianın Eşiğinden Döndü
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, el frenini çekmeyi unutan bir sürücünün aracı kayarak Uluslararası İpekyolu'na doğru ilerledi. Kırmızı ışığın yanması sayesinde diğer araçların beklemesi, büyük bir kazanın önüne geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir kişinin aracının el frenini çekmeyi unuttuğu ve aracın kayarak Uluslararası İpekyolu'na doğru hareket ettiği olay, kırmızı ışık sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Nurullah Bat isimli kişi, çarşıdan dönerken park ettiği aracının el frenini çekmeyi unuttu. Bu durum sonucunda bulunduğu yerden kayarak Uluslararası İpekyolu'na doğru ilerleyen araç, orta refüje çarparak durabildi. O sırada kırmızı ışığın yanması nedeniyle diğer araçların beklemesi, muhtemel bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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