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Nusaybin'de bulunmuş mayın etkisiz hale getirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sokakta vatandaşın dikkati sayesinde tespit edilen mayın, polis ve bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sonrası yolda çukur oluştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sokakta yolun kenarına yerleştirilen mayın etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde vatandaşın dikkati sayesinde sokağa yerleştirilmiş mayın bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince güvenlik önlemleri alındıktan sonra mayın, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Şiddetli patlama dolayısıyla yolda çukur oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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