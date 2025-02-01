Nusaybin'de Apartman Kazan Dairesinde Yangın Çıktı
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangının büyümesini önledi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Yenituran Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa