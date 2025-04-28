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Nusaybin'de Akaryakıt Tankeri Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nusaybin'de Akaryakıt Tankeri Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt tankerinin yan yattığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, Nusaybin ilçesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhammed Miraç Sidar (52) araçta sıkışarak hayatını kaybederken, Muhammed Yusuf İmrak (19) ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sidar'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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