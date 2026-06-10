Haberler

Gaziantep'te yürekleri ağza getiren paraşüt kazası

Gaziantep'te yürekleri ağza getiren paraşüt kazası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yamaç paraşütü yapan Tolga E., kontrolden çıkan paraşütle yaklaşık 100 metre yükseklikten ormanlık alana düştü. Yaralanan paraşütçünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uçuş sırasında kontrolden çıkan paraşüt yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı düştü. Paraşütçünün yaralandığı olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Haziran Pazar günü Nurdağı ilçesi kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yamaç paraşütüyle uçuş yapan Tolga E., paraşütün bir anda kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten ormanlık alandaki çalılıkların arasına düştü. Olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı paraşütçü Tolga E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı paraşütçünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yürekleri ağza getiren paraşüt kazası kamerada

Yürekleri ağza getiren paraşüt kaza anları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 100 metre yükseklikte uçuş halinde olan Tolga E. kontrolündeki paraşütün bir anda kontrolden çıkarak hızla ormanlık alana düşme anları yer aldı. Yaşanan panik ve bir şahsın ısrarla, 'yedek, yedek, yedek' diye bağırma anları ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor

Ve AK Parti sahaya indi! İlk durak Adana oldu, işte sıradaki adres
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı

Otomotiv devi 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını askıya aldı
'Kurallara uyacaksınız' deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi

Suriyeli esnafın gözünün yaşına bakmadı: Mühürlüyoruz burayı

Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor! Hafta sonu hava bir anda değişecek

Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor! Hava bir anda değişecek
Hız sınırını ikiye katlamış! 10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor

Hız sınırını ikiye katlamış! Katliam gibi kazada kahreden rapor
Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı

Ülke fena karıştı! Sokaklar ateşe verildi, Türk berber hedef alındı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık