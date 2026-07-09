Haberler

Gaziantep'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Gaziantep'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar meşelik alan zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangın, Nurdağı ilçesi kırsal Tandırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, belirlenemeyen nedenle yangın sonrası Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrasında önce kontrol altına alındı sonrasında ise söndürüldü.

Ormanlık alanda yaklaşık 2 hektarlık meşelik alana zarar veren yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu
Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Bu nasıl evlat? Cezaevinden izinli çıktı, annesini bıçakla kovaladı!

Bu nasıl evlat? Cezaevinden izinli çıktı, annesini bıçakla kovaladı!
Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Atatürk fotoğrafı tepki çekmişti! Belçikalı Bakan'dan yeni hamle

Özür dileyip fotoğrafı apar topar silmişti! Tarihi zirvede yeni hamle
Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

Dünyanın beklediği haberi uçakta verdi: Az önce beni arayıp...