Nurdağı'nda feci kaza: İki sürücü hayatını kaybetti

Nurdağı'nda feci kaza: İki sürücü hayatını kaybetti
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda boş yakıt tankeri ile karpuz yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu iki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde boş yakıt tankeri ile karpuz yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Bozkurt (25) kontrolündeki 27 ARP 252 plakalı boş yakıt tankeri ile Ebubekir Demir (45) yönetimindeki karpuz yüklü 03 RH 800 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucu araçlarda sıkışan sürücüler Adem Bozkurt ve Ebubekir Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nda trafik akışı uzun bir süre durdu. Yol, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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