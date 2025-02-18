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NOW TV'ye verilen süre doluyor! RTÜK'ün dediğini yapmazsa kapanabilir

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından NOW TV'ye isim ve logo değişikliği için tanınan 30 günlük süre dolmak üzere. 15 gün içinde isim ve logo değişikliğine gidilmemesi durumunda NOW TV'nin yayın hayatına son verilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından NOW TV'ye isim ve logo değişikliği için tanınan 30 günlük süre dolmak üzere.

İSMİ VE LOGOSU DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda Disney grubu tarafından satın alınan FOX TV, isim hakkı süresi dolduğu için adını ve logosunu değiştirmek zorunda kalmıştı. FOX TV'nin ismi 12 Şubat 2024 tarihinde resmen NOW TV olmuştu.

RTÜK 30 GÜN SÜRE TANIMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir olay daha yaşanmış ve benzer bir ismi taşıyan 'İstanbul NOW TV'nin başvurusu üzerine harekete geçen RTÜK, NOW TV'ye adını bir kez daha değiştirmesi için 30 gün süre tanımıştı.

YAYIN HAYATINA SON VERİLECEK

RTÜK tarafından tanınan bu sürenin bitmesine sadece 15 gün kalırken, NOW TV'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Belirtilen süre sonunda isim ve logo değişikliğine gidilmemesi durumunda RTÜK, NOW TV'nin yayınlarını durduracak. Sürecin devamında da kanalın lisansı iptal edilerek, yayın hayatına son verilecek.

NOW TV'ye verilen süre doluyor! RTÜK'ün dediğini yapmazsa kapanabilir
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdhzmr7j26g:

zaten turk adet ve örflerine uygun yayin yapmiyor çoguzaman. kapanirsada yoklugunu hissetmeyiz

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