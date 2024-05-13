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Normalin üzerinde indirimli ürünler satan bir mağazada bulunan 1 milyon dolarlık ürünlerin tamamı çalıntı çıktı

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Manhattan'da bir makyaj mağazasında polis operasyonu sonucunda 1 milyon dolar değerinde çalıntı ürünler bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Bölge savcısı Alvin Bragg, perakende hırsızlığının yerel işletmeleri etkilediğini ve güvenlik riski oluşturduğunu söyledi. 2020'den bu yana artan hırsızlık vakaları nedeniyle birçok mağaza kapanmak zorunda kaldı.

Güzellik ürünlerini normalden çok daha ucuz satan makyaj mağazası, polis operasyonu sonucunda mağaza ve iki depolama biriminde 1 milyon dolar değerinde çalıntı ürünler bulunca kapatıldı. Manhattan Bölge Savcılığı, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bölge Savcısı Alvin Bragg, "Perakende hırsızlığı yerel işletmelerimizi etkileyen ve çalışanlar ile müşteriler için güvenlik riski oluşturan bir sorundur," dedi ve çözüm için kök nedenlere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Tutuklanan 54 yaşındaki Bibi Rehana Khan ve 40 yaşındaki Aaron Khan, çalıntı malların satışını kolaylaştırmak suçlamasıyla karşı karşıya.

2020'den beri artan hırsızlık vakalarına karşı perakendeciler ve kolluk kuvvetleri, 90 milyar dolarlık mağaza hırsızlığı krizine çözüm bulmak için iş birliği yapıyor. Hırsızlık ve diğer cüretkar suçlar nedeniyle birçok mağaza kapanmak zorunda kaldı.

Önümüzdeki ay Missouri, Kansas City'deki bir CVS şubesi "hırsızlık ve kira" sorunları nedeniyle kapanacak. CVS CEO'su Karen Lynch, mağazalarda hırsızlığı önlemek için ürünlerin kilit altına alındığını, ancak bu önlemlerin alışveriş deneyimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Normalin üzerinde indirimli ürünler satan bir mağazada bulunan 1 milyon dolarlık ürünlerin tamamı çalıntı çıktı

Normalin üzerinde indirimli ürünler satan bir mağazada bulunan 1 milyon dolarlık ürünlerin tamamı çalıntı çıktı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Manhattan New York Makyaj Suç 3.Sayfa Yaşam Haberler

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