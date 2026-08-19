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Cide'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Genç Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti

Cide'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Genç Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde 17 yaşındaki Fatih Gül, epilepsi nöbeti geçirdiği sırada merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede gencin yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde epilepsi nöbeti geçirirken merdivenden düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Derebucağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Fatih Gül, epilepsi nöbeti geçirdi. Bu sırada dengesini kaybeden Gül, hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatih Gül'ün cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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