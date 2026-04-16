6 yaşındaki çocuğu bıçakla yaralayan hademe tahliye oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hademe tarafından 6 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin davada tutuklu sanık tahliye edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hademe tarafından 6 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin açılan dava Nizip 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, müşteki çocuk, ailesi, sanık R.Y. ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Bıçaklama eylemini gerçekleştirdim ancak neresine isabet ettiğini bilmiyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık R.Y., "Bu konuda daha önce vermiş olduğum beyanımı aynen tekrar ediyorum. Okulda çalıştığım süre boyunca mağdura kesinlikle müdahalede bulunmadım. Ancak mağdurun bana yönelik tırmalama, hakaret ve küfür içeren davranışları oldu. Buna rağmen kendisine zarar vermedim. Bıçaklama eylemini gerçekleştirdim ancak neresine isabet ettiğini bilmiyorum, yalnızca pantolonunun yırtıldığını gördüm. Bu hareketi kendimi koruma amacıyla yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanık bana 'seni öldürürüm' diye tehdit etti"

Müşteki E.P.'nin annesi Sevim P. beyanında, "Olay günü eşim beni aradı, bir kavga olduğunu söyledi. Kızı ile benim kızım arasında çıkan tartışma nedeniyle eşimin yüzüne tükürüldüğünü öğrendim. Daha sonra aşağıda bir tartışma yaşandı. Bu sırada karşı taraf elindeki çantayla bana vurdu. Yukarıya çıktığımda 'E. öldü' diye bir ses duydum. Sonrasında sanığın elinde bıçak gördüm. Aşağı indiğimde oğlumun bıçaklandığını gördüm. Sanık bana 'seni öldürürüm' diye tehdit etti. Sanığın olay tarihinde oğlumu bıçakladığını düşünüyorum. Şikayetçiyim ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"Sanık beni bacağımdan bıçakladı"

Müşteki E.P. ise "Biz abla ile birlikte aşağıya inmiştik. Sanık annem ile tartışıyordu. Bu sırada sanık anneme elini kaldırdı, annem de onun elini indirdi. Daha sonra sanık anneme çantayla vurdu. Ablam önden gidiyordu, ben onun arkasındaydım. Bu sırada sanık beni bacağımdan bıçakladı" dedi.

Mütalaasını okuyan savcı, Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık R.Y.'nin mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Olay geçmişi

Olay, 10 Aralık 2025 günü Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada oturduğu öğrenci E.B.'nin ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle R.Y. aynı okulda öğrenci olan öğrenci E.B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı