Silahlı kavgada öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Eyüp Ceylan'ın cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyet Caddesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle İsmet K. ve Eyüp Ceylan (24) ile Hüseyin K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. isimli şahıs yanındaki tabanca ile İsmet K. ve Eyüp Ceylan'a ateş etti. Ağır yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Eyüp Ceylan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı İsmet K.'nın Nizip Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor. Hayatını kaybeden Eyüp Ceylan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Hüseyin Karadağ'ın emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı