Haberler

Gaziantep'te hemşireye tehdit olayında 5 bin liralık bağışla uzlaşmaya varıldı

Gaziantep'te hemşireye tehdit olayında 5 bin liralık bağışla uzlaşmaya varıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir hemşirenin tehdit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma, şüphelinin bir yardım kuruluşuna 5 bin lira bağış yapmasıyla uzlaşmayla sonuçlandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hemşirenin tehdit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma, bir yardım kuruluşuna yapılan 5 bin liralık bağış sonrası uzlaşmayla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Z.N.B., hastaneye başvuran A.K. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, tanık ifadelerinin de hemşirenin beyanlarını doğruladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında yer alması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda, hemşirenin şikayetinden vazgeçmesi için şüphelinin yardım kuruluşuna 5 bin lira bağış yapması şartı üzerinde uzlaşı sağlandı. Şüpheli A.K.'nin bu talebi kabul etmesiyle taraflar arasında uzlaşma sağlanırken, yapılan bağışın ardından dosya yeniden savcılığa gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafların uzlaşmaya varmış olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü