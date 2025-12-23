Gaziantep'te hemşireye tehdit olayında 5 bin liralık bağışla uzlaşmaya varıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hemşirenin tehdit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma, bir yardım kuruluşuna yapılan 5 bin liralık bağış sonrası uzlaşmayla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Z.N.B., hastaneye başvuran A.K. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, tanık ifadelerinin de hemşirenin beyanlarını doğruladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında yer alması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda, hemşirenin şikayetinden vazgeçmesi için şüphelinin yardım kuruluşuna 5 bin lira bağış yapması şartı üzerinde uzlaşı sağlandı. Şüpheli A.K.'nin bu talebi kabul etmesiyle taraflar arasında uzlaşma sağlanırken, yapılan bağışın ardından dosya yeniden savcılığa gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafların uzlaşmaya varmış olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. - GAZİANTEP