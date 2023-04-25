Nizip'te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hareket halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle hareket halindeki mali müşavir Celal T. idaresindeki 34 JY 4556 plakalı araca, 2 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucu araç sürücü Celal T. ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ise katil zanlıları Mehmet E. ile Mustafa E.'yi yakalayarak gözaltına alındı. - GAZİANTEP