Nişantaşı'nda İBB tarafından gecekonduları yıkılan vatandaşlardan tepki

Vatandaşlar, "Durumu zayıf insanlarız, haklarımızı istiyoruz. İmamoğlu'na ulaşmak istedik ama dönüş olmadı"

"Zabıtalar bahçemize girip eşimi tehdit ediyorlar. Büyükşehir belediyesi halkını ezmek için gelmiş"

İSTANBUL - Nişantaşı'nda gecekonduları İBB tarafından yıkılan vatandaşlar, haklarının verilmediğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na defalarca ulaşmaya çalıştıklarını ancak dönüş alamadıklarını söyleyen vatandaşlar, İBB Zabıtaları tarafından da tehdit edildiklerini öne sürerek, "Durumu zayıf insanlarız, haklarımızı istiyoruz. İmamoğlu'na ulaşmak istedik ama dönüş olmadı. Zabıtalar bahçemize girip eşimi tehdit ediyorlar. Büyükşehir belediyesi halkını ezmek için gelmiş" dedi.

Şişli Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi Köşküstü Sokak'ta bulunan gecekondular İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ekiplerince bu sabah saatlerinde yıkılmaya başlandı. Burada yaşayan vatandaşlar ise bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çok sayıda polis ve zabıta ekibi yıkımın yapılacağı sokakta hazır bulundu.

2018'de başlanıp ara verilen yıkıma yeniden başlandı

Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında dönemin ilçe belediyesinin talebi üzerine büyükşehir belediyesi tarafından Köşküstü Sokak'taki gecekonduların tasfiyesine karar verildi. O yıl bu alanda bulunan birkaç gecekondunun yıkılmasından sonra çalışmalara bir süre ara verildi. Geçtiğimiz aylarda sokakta yaşayan vatandaşlara yeniden tebligat gönderildi ve gecekonduların yıkılacağı duyuruldu. Köşküstü Sokak'ın sakinleri ise gecekondularının yıkım sürecinin usulsüz bir şekilde ilerlediğini öne sürerek, defalarca İBB ve Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istediklerini ancak dönüş alamadıklarını ifade etti. İBB'nin vatandaşlara gecekondulara karşılık olarak Seyrantepe'de bulunan sosyal konutlara taşınmalarını teklif ettiği ve bu konutların da belli bir ücret karşılığında kendilerine verileceği öğrenildi. Ancak vatandaşlar bunu karşılayacak maddi güçlerinin bulunmadığını söyleyerek hakları olanın kendilerine verilmesi gerektiğini belirtti.

"Durumu zayıf insanlarız, haklarımızı istiyoruz"

Yıllardır bu sokakta yaşadığını söyleyen Yaşar Köse isimli vatandaş, "Karşımızda muhatap yok. Bizim burada 1959'dan beri olan haklarımız, belediye ile yapılmış sözleşmeler, verilen toprak paraları var. Bunların hepsine kendilerine sunuyoruz ama bize bir geri dönüş yapılmıyor. Dilekçelerimize cevap verilmiyor, haklarımız verilmiyor. Resmi yoldan her şeyi yapıyoruz ama resmi bir cevap alamıyoruz. Tebligat sadece tasfiye amaçlı geldi. Yani boşaltılmasına dair, yıkım olmayacak diye geldi ama yıkım yapıldı. İşin açıkçası tebligat da usule uygun değil. İBB'den bize gelen son dilekçede bize bir toprak parası söyleniyor. Ona karşılık da Seyrantepe'de bir bina gösteriliyor ama daireler ücreti mukabilinde bize satılıyor. Bu işlem bir nevi bizim hakkımız verilmeden yapılıyor. Doğal olarak hepimizin durumu ortada, ödeyemiyoruz. Ödeyemediğimiz için dairelerden hak sahibi de olamıyoruz. Sonuçta durumu zayıf insanlarız, o talebi karşılamamız çok zor. Kanunen haklarımızı istiyoruz. Burada 1959 yılından beri vergileri, toprak paraları ödenmiş. Tapular bugün, yarın çıktı denildi ama bir türlü tapularımız verilmedi. Biz tapularımızı istiyoruz veya buna karşılık kanunda yazan eşdeğer bedelini istiyoruz" dedi.

"Tapu tahsis belgelerinizi çıkartın, tapunuzu vereceğiz ama vermediler"

51 yıldır bu sokakta yaşadığını ve arsanın tapusunu almak için tapu tahsis belgesi de çıkardıklarını belirten Mehmet Ekinci, "Ben 72 yaşımdayım. Buraya geldiğimde 21 yaşımdaydım. O zamandan beri hep tapunuzu vereceğiz dediler ve bizi salladılar. Tapu tahsis belgelerinizi çıkartın, tapunuzu vereceğiz dediler. Tapu tahsis belgelerini o kadar masraf ederek çıkardık. Her sorduğumuzda seneye verilecek dediler. Şimdi şunu soruyorum; şimdi bu halde, birden bire gelip yıkmaları, adalet bu mu? Hani halkımızı mağdur etmiyoruz diyorlardı. Eğer ki adalet bu ise söyleyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Bahçeme girip eşimi tehdit ediyorlar. Büyükşehir belediyesi halkını ezmek için gelmiş"

İBB Zabıtalarının evinin bahçesine kadar girip eşini defalarca tehdit ettiğini iddia eden Yasin Ekinci ise, "Bahçeye, benim sınırıma giriyorlar, eşimi tehdit ediyorlar. Çabucak burayı boşaltın, aksi takdirde içinde canlı varken de yıkarız diyorlar. Ben eşimi üç kere hastaneye kaldırdım, psikolojisi bozuldu. Evet, belki bana tebligat yolladın ama karşılığında bana verdiğin ne? Arsamın onda biri bile olmayan biri daire ve onun da karşılığında para istiyorlar. Benim buna gücüm olsa zaten sana ihtiyacım olmaz. Ben büyükşehir belediyesini sonuna kadar takdir ediyorum. Halkını ezmek için gelmiş. Helal olsun büyükşehir belediyesine" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'na ulaşmak istedik ama dönüş olmadı"

İBB Başkanı İmamoğlu'na ulaşarak mağduriyetlerini ifade etmek istediklerini ancak hiçbir şekilde dönüş alamadıklarını öne süren Özgür Diker, "Burası 3 kere imara açıldı. Bizim hiç haberimiz olmadı. Haberimiz olsaydı biz de hakkımızı talep ederdik. Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak istedik. Özel kalemine bilgi verdik ama hiçbir dönüş olmadı. Burada 85 yaşında yaşı annem var, zabıtalar gelip her gün baskı uyguluyor" diye konuştu.

İBB'den arazinin imara açılması iddiasına yanıt

Öte yandan, arsanın daha önce 3 kere imara açıldığı yönündeki iddiaları İBB yetkilileri yanıtladı. İlgili bölgenin zemin altı otopark ve zemin üstü yeşil alan statüsünde olduğu, imara açılması gibi bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Tapu tahsisleri konusunda ise, tapu tahsislerinin 1980'li yıllara ait olduğu ve tapu yerine geçmediği açıklaması yapıldı.