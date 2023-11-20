Nişanlısının eski kocasını silahla vuran radyocu tutuklandı

Bakırköy'de nişanlısının eski kocasını hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle silahla vuran radyocu Ersin Baydamar tutuklandı. Olay, Yeşilköy Sahil'de meydana geldi. Baydamar, Şahin'in silahlı olduğunu bildiği için silah alarak olay yerine gitti ve tartışma sonucunda ateş etti. Şüpheli Baydamar, polise teslim olduktan sonra tutuklandı.

BAKIRKÖY'de nişanlısı Ebru Manay'ın eski kocası Mithat Şahin'i kendisine hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle silahla vuran radyocu Ersin Baydamar tutuklandı.

Olay, 15 Kasım Çarşamba günü Yeşilköy Sahil'de saat 22.00'de meydana geldi. İddiaya göre, radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay'ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru Manay'ı arayıp hakaret ve küfretti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayıp hakaret ederek tehdit etti. Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.

Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti. Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Ersin Baydamar, daha sonra Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Burada ilk olarak savcıya ifade veren Baydamar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.