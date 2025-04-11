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Nişana Giderken Kaza: 3 Yaralı

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Sivas'ta nişan merasimine giderken kaza geçiren bir aileden 3 kişi yaralandı. Mercedes marka otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nişana giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

SİVAS - Ağrı'ya nişan merasimine giderken, Sivas'ta kaza yapan aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas - Erzincan karayolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Ağrı'ya nişan merasimi için gittiği öğrenilen C.G. idaresindeki 09 L 6549 plakalı Mercedes marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü C.G. ile araçta bulunan D.A. ve M.A yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - 3.Sayfa
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