Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı - Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı Mısır'da Nil Nehri'nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı. - Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı KAHİRE - Mısır'da Nil Nehri'nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı. Mısır'ın Nil Nehri kıyısında yer alan Luksor kentinde yolcu gemisi kontrolden çıktı. Gemi, limanda demirli bulunan diğer gemilere çarptı. Yolcu gemisinin demir attığı sırada meydana gelen arıza sonrası kaptanın geminin kontörlünü kaybettiği ifade edildi. Kazada ölen ya da yaralana olmadığı aktarıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah Nil Nehri Mısır 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.