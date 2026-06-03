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Tokat'ta zehir tacirlerine darbe: 2,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tokat'ta zehir tacirlerine darbe: 2,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 914 gram sentetik kannabinoid, para ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo 914 gram sentetik kannabinoid, para ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Haziran 2026 gecesi Niksar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında bir mekandan motosikletle kaçmaya çalışan Ş.Y. ve K.Y., kaçış esnasında yere attıkları poşetle birlikte yakalandı. Poşette yapılan incelemede 43 parça halinde toplam 2 kilo 788 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 200 TL ile 250 Euro'ya da el konuldu. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine olayla bağlantılı ticari mekanda yapılan aramalarda 126,38 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 4 şişe içerisinde toplam 650 mililitre aseton ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 160 TL para ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında mekanda bulunan B.P., H.A.Y. ve S.A. da gözaltına alındı. Toplamda 2 kilo 914 gramdan fazla sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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