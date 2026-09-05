Haberler

Niksar'da Kayıp İki Kardeş Aranıyor

Niksar'da Kayıp İki Kardeş Aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde koyun otlatmak için araziye çıkan 17 ve 18 yaşlarındaki iki kardeşten haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri Balıklıova Şelalesi civarında arama çalışması başlattı. Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek veriyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde koyun otlatmak için araziye çıkan 17 ve 18 yaşlarındaki iki kardeşten haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Olay, Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyü Balıklıova Şelalesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye giden R. K. (18) ile kardeşi U. K. (17) bir süre sonra haber alınamadı. İki kardeşe ulaşamayan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şelale ve çevresinde kayıp kardeşlerin bulunması için arama çalışması başlattı. Bölgede sürdürülen arama çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon: 64 şüpheliye adli işlem yapıldı

Zehir ve fuhuş çetesine dev operasyon: Şüpheli sayısı artıyor
Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor

Okul saldırısı davasında tepki çeken karar jet hızıyla geri alındı