Niksar'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 gözaltı

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar ve teknik takip sonucunda, adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda Niksar ilçesinde 8 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 223 tabanca fişeği, 26 av tüfeği kartuşu ile 9 adet çeşitli silahlara ait şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı