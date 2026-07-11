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Engelli vatandaş sulama kanalında ölü bulundu

Engelli vatandaş sulama kanalında ölü bulundu
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Tokat'ın Niksar ilçesinde sabah namazından sonra akülü aracıyla gezintiye çıkan 71 yaşındaki engelli Mehmet Cıda, sulama kanalında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sabah namazının ardından akülü aracıyla gezintiye çıkan 71 yaşındaki engelli vatandaş, sulama kanalında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 71 yaşındaki engelli Mehmet Cıda, sabah namazını camide kıldıktan sonra akülü aracıyla gezintiye çıktı. Uzun süre eve dönmeyen Cıda'dan haber alamayan eşi, çevrede arama yapmaya başladı. Arama sırasında yol kenarındaki sulama kanalında eşini hareketsiz halde bulan kadın, durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Cıda'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Cıda'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Mehmet Cıda'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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