Tokat Valiliği'nden deprem açıklaması: "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Panik nedeniyle vatandaşlar evlerini terk etti. AFAD ve valilik açıklamaları, can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Deprem, saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Tokat'a komşu illerde de hissedildi. Depremin merkez üssü ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, panikle sokağa çıktı. Kentte yaşayan vatandaşlar, evlerini terk etti. Meydana gelen deprem sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken ekipler saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik açıklama yaptı

Tokat Valiliği deprem sonrası sosyal medya üzerinde açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada; "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Niksar ve Erbaa Kaymakamlıkları, ilçe genelinde eğitime bir (1) gün süreyle ara verildiğini duyurdu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



