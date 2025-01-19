İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
İstanbul'da yeni evlenen gelin ve damada nikah sarayından çıkarken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın arkadaşı yaralandı.
İstanbul Avcılar'da yeni evlenen gelin ve damada silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, nikahları kıyılan gelin, damat ve davetlilere nikah sarayından çıkarken üç kişi tarafından ateş açıldı.
DAMADIN ARKADAŞI YARALANDI
Davetliler şoke olurken, damadın arkadaşı yaralandı. Ellerindeki silahla 4 - 5 el ateş eden üç kişi olay sonrasında kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Polis ekipleri şüpheli Muhammed B.'yi yakalarken, diğer iki zanlı kaçtı.