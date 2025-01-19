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İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

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İstanbul'da yeni evlenen gelin ve damada nikah sarayından çıkarken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın arkadaşı yaralandı.

İstanbul Avcılar'da yeni evlenen gelin ve damada silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, nikahları kıyılan gelin, damat ve davetlilere nikah sarayından çıkarken üç kişi tarafından ateş açıldı.

DAMADIN ARKADAŞI YARALANDI

Davetliler şoke olurken, damadın arkadaşı yaralandı. Ellerindeki silahla 4 - 5 el ateş eden üç kişi olay sonrasında kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri şüpheli Muhammed B.'yi yakalarken, diğer iki zanlı kaçtı.

İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Millet kafayı yedi iyice

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Haber Yorumlarıaykut kalanoğlu:

Türkiye'de normal bir durum artık silahlı saldırılar kavgalar dövüşler bunlara sebep şartlı salıverilmeler bu şartlı salınmayı halkımız yanlış anlıyor aslında salındıktan sonra dava olay bitmiyor mahkemesi dışarıdan görülüyor mahkeme devam ediyor ve suç işleyenler suçuna göre cezaevine gönderiliyor bu şartlı salınmalara acil başka bir çözüm bulunmalı yoksa suç işlemeler her gün daha da artıyor !

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