Nijeryalı vatandaşın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi

Antalya'da Nijeryalı bir vatandaşın üniversite kız öğrenci yurdu önünde unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontrolde valizde kişisel eşyalar bulunurken, bir köpeğin valizin yanında uyumaya devam etmesi şaşırttı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversitenin kız öğrenci yurdu önünde bulunan bir banka terk edilmiş bavul olduğunu gören öğrenciler, durumu özel güvenlik görevlilerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen güvenlik personeli, çevrede güvenlik önlemi alarak, durumu polise bildirdi. Valizin sahibine yönelik üniversite içerisinde araştırma yapan ekipler, 30 dakika süren araştırmada herhangi bir ize ulaşamadı. Bunun üzerine cadde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, bomba imha uzmanlarına bilgi verildi.

Bomba imha uzmanının koruyucu elbise giyerek kontrol ettiği valizin içerisinde bir Nijerya vatandaşına ait kimlik ve kişisel eşyalar bulundu. Polis ekiplerini alarma geçiren olayda valizin hemen yanında yatan bir köpeğin ise hiç duruşunu bozmadan uyumaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Yapılan kontrolün ardından valiz teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA