Nijerya'da silahlı saldırı: 42 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki yerleşim bölgesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 42 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

SİVİLLERE ATEŞ AÇIP EVLERİ KUNDAKLADILAR

Wase bölgesinde dün akşam motosikletli ve silahlı saldırganlar yerleşim bölgelerine baskın düzenledi. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklama göre sivillere ateş açan saldırganlar, çok sayıda evi ise kundakladı.Saldırının meydana geldiği Wase'de kurşun ve maden yatakları bulunduğu biliniyor.