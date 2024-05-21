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Nijerya'da silahlı saldırı: 42 ölü

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Nijerya'da yerleşim bölgesine motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 42 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki yerleşim bölgesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 42 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

SİVİLLERE ATEŞ AÇIP EVLERİ KUNDAKLADILAR

Wase bölgesinde dün akşam motosikletli ve silahlı saldırganlar yerleşim bölgelerine baskın düzenledi. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklama göre sivillere ateş açan saldırganlar, çok sayıda evi ise kundakladı.Saldırının meydana geldiği Wase'de kurşun ve maden yatakları bulunduğu biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Plateau Nijerya Uluslararası Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Kagan Kutlu:

Bu eylemi yapanların inandığı din din değil vahşettir.

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