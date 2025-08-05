Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı

Kasım 2023'te kardeşi Bahar Candan ile birlikte "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevindeyken yakalandığı Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle bir süreliğine tahliye edilmişti. Sağlık durumu hızla kötüleşen Candan, tedavi sürecinde vücut direncini kaybederek 21 Haziran'da, kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın vefatının ardından ilk kez sessizliğini bozan annesi Umut Candan, kızının ardından telefonuna ulaştığını belirterek sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken mesajlar paylaştı. Kızının son dönemlerine dair bilinmeyenleri ortaya koyan anne Candan, özellikle Nihal'in eşi Faruk Çiçek'e yönelik çok konuşulacak suçlamalarda bulundu.

"HELALLİK İSTENECEK DURUMDA DEĞİLDİ"

Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulunan anne Umut Candan, kızının eşi tarafından yalnız bırakıldığını öne sürdü. Kızının yaşadığı sağlık sürecinde destek görmediğini ifade eden Candan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Nihal son zamanlarındaydı, helallik istenecek durumda değildi. Nihal hastanedeyken tatildeydi. (Sağlık sigortasını bile iptal ettirmişti, çocuğumun sağlık sigortasını bile elinden almıştı.) İnsan soyadını taşıyan birine bu kadar acımasız nasıl oluyor, anlamam mümkün değil. Cezaevi öncesinde boşanma kararı falan da yoktu. Cezaevindeyken ilk iki ay çok iyiydi, sonrasında bıraktı. Çıktıktan sonra tekrar bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış.

"DAVADA KULLANABİLECEĞİNİZ BİLGİLER VERECEĞİM"

Tüm kanıtlar Nihal'in telefonunda var. Bende Nihal öldükten sonra yeni gördüm. Öldüğünde görüşülürken birden haberim yoktu. Allah havale ediyormuş o birlikte olduğu kişiyi. Nihal'e hava atıp, takılarını göstermiş. Nasıl olur, bilemiyorum artık.

Keşke biricik sevgilisine paraya kıyıp yenisini alsaymış... Ayrıca o kişi Nihal'e, Bahar'a yazdı, : 'Buluşalım, size davada kullanabileceğiniz çok önemli bilgiler vereceğim' diye. Bunların hepsi telefonda var.)"