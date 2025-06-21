Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezaevinde anoreksiya teşhisi konulan ve hızla kilo kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan kardeşi Bahar Candan hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza hastalığı teşhisi konulan Nihal Candan, hızla kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Kısa süre önce hastaneye kaldırılan Candan'ın 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında kalbinin durduğu belirtilen 27yaşındaki Nihal Candan'ın, dün gece doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Dün akşam ikinci kez kalbi duran internet fenomeni Candan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Nihal Candan'ın ölüm haberi ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu. Özellikle kardeşi Bahar Candan, hastane bahçesinde aldığı haberle adeta yıkıldı. Bir süredir ablasının başucundan ayrılmayan 27 yaşındaki Bahar Candan, sinir krizi geçirerek gözyaşları içinde feryat etti. Çevredeki arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Candan'ın haykırışları hastane çevresinde duyuldu.

Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 saat 15 dakika süren karşılaşmada Benfica, Auckland'a gol oldu yağdı

4 saat 15 dakika süren karşılaşmada Benfica Auckland'a gol oldu yağdı
ABD'li temsilciden İsrail gafı! Alelacele ifadelerini değiştirdi

ABD'li temsilciden Trump'ı kızdıracak İsrail gafı
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Sacha Boey milli takımını değiştiriyor

Boey milli takımını değiştiriyor
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.