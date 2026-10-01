Niğde Ulukışla'da operasyonda 350 gram uyuşturucu ve 5 kök kenevir ele geçirildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 350 gram uyuşturucu ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyünde bir şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 350 gram uyuşturucu maddesi ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve kenevir bitkilerine el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'yasadışı ekim' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı