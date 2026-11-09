Niğde Ulukışla'da kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Ahmet Öztürk'ün Hasangazi Mahallesi'ndeki evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından ekipler, Öztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ahmet Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı