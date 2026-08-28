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Niğde'de Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde'de Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda, 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahsın üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramalarda toplam 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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