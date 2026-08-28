Niğde'de Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahsın üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramalarda toplam 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı