Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 34 şüpheli yakalandı, 31'i tutuklandı

Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen suç ağına darbe vuruldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin bir şirket üzerinden yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 26 yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda; 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niğde merkezli Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 2 bin 623 banka ve kripto varlık hesabı, 4 şirket ve bu şirketlere ait hisseler, 1 benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa ve 15 araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. - NİĞDE

