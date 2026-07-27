Niğde'de yol verme kavgası kamerada

Niğde'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga ilginç görüntülere sahne olurken, kask kamerasına yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine yol verilmediğini öne süren bir otomobil sürücüsü aracından inerek PTT Kargo sürücüsüne saldırdı. Çevredeki vatandaşların tarafları ayırma çabaları yetersiz kalırken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı