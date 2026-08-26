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Niğde'de yemekten zehirlenen 41 işçi hastanelik oldu

Niğde'de yemekten zehirlenen 41 işçi hastanelik oldu
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Niğde'de aynı yemek firmasından öğle yemeği yiyen iki ayrı işletmedeki 41 çalışan, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sağlık durumları iyi olan çalışanlar gözlem altında, gıda numuneleri inceleniyor, idari işlem başlatıldı.

Niğde'de iki ayrı işletmede çalışan toplam 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan ilk incelemede rahatsızlanan çalışanların bir gün önce aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Niğde merkezde faaliyet gösteren iki ayrı işletmede meydana geldi. İşletmelerde çalışan bazı kişiler bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Rahatsızlanan kişilerin sayısının artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan ilk tespitlerde, sağlık şikayeti yaşayan çalışanların tamamının dün aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettiği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedbir amacıyla gözlem altında tutuldukları belirtildi.

İdari işlemler başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerekli inceleme ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlemlerin başlatıldığı ve konunun ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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