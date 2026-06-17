Niğde merkezli silah operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve suç unsuru ele geçirildi.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 15 Haziran 2026 tarihinde Aksaray ve Konya illeri ile Niğde merkez, Bor, Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, bin 961 adet tabanca fişeği, 14 adet tabanca şarjörü, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 89 adet av tüfeği fişeği, 5 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 35 adet kuru sıkı tabanca fişeği ile 1 adet çift taraflı kama ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı