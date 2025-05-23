Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli tutuklandı. Operasyonda 300 gram sentetik uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ile 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Ş.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ST) - NİĞDE