Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ile 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Ş.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ST) - NİĞDE