Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

25 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yaptıkları aramalarda; 105,87 gram metamfetamin, 65,83 gram uyuşturucu madde, 1 adet sentetik ecza, ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay, bir diğer şüpheli hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan iki şahıs da yakalanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı