Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin ve sentetik ecza da bulunuyor.
Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
25 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Ekipler, şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yaptıkları aramalarda; 105,87 gram metamfetamin, 65,83 gram uyuşturucu madde, 1 adet sentetik ecza, ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.
Öte yandan uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay, bir diğer şüpheli hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan iki şahıs da yakalanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - NİĞDE